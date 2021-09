Janet Jackson fera l’objet d’un documentaire-événement

Janet Jackson fera l’objet d’un tout nouveau documentaire, dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de son premier album paru en 1982. D’une durée de quatre heures, ce film-événement sera diffusé en deux parties en janvier 2022, simultanément sur les chaînes Lifetime et A&E.

Intitulé Janet, ce documentaire réalisé par Ben Hirsch comprendra plusieurs images inédites, ainsi que des entrevues exclusives avec la star de 55 ans qui coproduira ce film avec son frère aîné Randy. On y retracera la carrière et la vie intime de Janet Jackson qui se confiera notamment sur son rôle de mère et sur le décès de son frère Michael et de son père Joseph.

Ce film reviendra aussi sur l’incontournable spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004 lors duquel Janet Jackson avait « accidentellement » dévoilé un de ses seins à la fin de son duo avec Justin Timberlake, un scandale alors baptisé le « Nipplegate »!

« C'est mon histoire, racontée par moi-même. Pas à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est la vérité. À prendre ou à laisser. À aimer ou à détester. C'est moi », déclare Janet Jackson dans la bande-annonce de Janet dévoilée lundi et où apparaissent des stars comme Missy Elliott, Mariah Carey et Paula Abdul.