Jeanick Fournier au sommet des ventes d’albums au Québec

Jeanick Fournier s’est hissée au numéro 1 des ventes d’albums anglophones au Québec grâce à son tout premier disque lancé le 7 octobre dernier! La grande gagnante de la plus récente édition de Canada’s Got Talent occupe aussi la 13e position des ventes d’albums au Canada, en plus d’être la seule artiste francophone à figurer dans le top 50!

Le disque éponyme de Jeanick Fournier compte 11 chansons, dont les premiers extraits Ça ira et I Surrender. On y retrouve aussi des reprises de classiques de la chanson, tels Beautiful Goodbye d’Amanda Marshall, Stop! de Sam Brown, All Through The Night de Cyndi Lauper, It Must Have Been Love de Roxette, Pour toi de Laurence Jalbert et Tous les cris, les S.O.S. de Marie-Denise Pelletier (en duo avec Maxime Landry).

Paru sous la prestigieuse étiquette Universal Music Canada, le premier album de la chanteuse originaire de Dolbeau-Mistassini a été réalisé par Jay Lefebvre qui a notamment travaillé avec Glass Tiger, Roch Voisine et Brigitte Boisjoli.

Rappelons que l’ancienne préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs de 50 ans a connu la gloire le printemps dernier en remportant l’édition 2022 de l’émission Canada’s Got Talent.