Jeanick Fournier lancera son premier album en octobre

Jeanick Fournier a annoncé qu’elle lancera son tout premier album le 7 octobre prochain! Afin de célébrer cette nouvelle, la grande gagnante de la plus récente édition de Canada’s Got Talent a dévoilé vendredi I Surrender, le premier extrait de ce disque.

Originalement interprétée par Céline Dion sur l’album A New Day Has Come paru en 2002, I Surrender est la pièce que Jeanick Fournier avait choisie de chanter lors de son audition en direct à la populaire émission, afin de rendre hommage à son idole.

« Cette chanson est un coup de cœur depuis la première fois que je l’ai entendue. Elle m'a donné envie de me dépasser et les paroles m'ont touchée. Interpréter cette chanson à Canada’s Got Talent, c’était tellement évident pour moi ; je la chante depuis longtemps alors, je savais que même si j’étais extrêmement nerveuse et émotive, j’arriverais à l’interpréter. Au moment venu, je me suis dit que j’allais chanter avec mon cœur, mes tripes, pour offrir une meilleure vie à mes enfants et ne plus me casser la tête pour les fins de mois », a déclaré Jeanick Fournier par voie de communiqué.

Quant au premier album éponyme de la chanteuse originaire de Dolbeau-Mistassini, celui-ci sortira sous la prestigieuse étiquette Universal Music Canada et il sera réalisé par Jay Lefebvre qui a notamment travaillé avec Glass Tiger, Roch Voisine et Brigitte Boisjoli. Ce disque sera composé de reprises de quelques-unes des chansons préférées de Jeanick Fournier, ainsi que de deux pièces originales, dont une en français signée Amélie Larocque.

Rappelons que l’ancienne préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs de 50 ans a connu la gloire le printemps dernier en remportant l’édition 2022 de l’émission Canada’s Got Talent.