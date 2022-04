Jennifer Lopez aura droit à son documentaire sur Netflix

Les fans de Jennifer Lopez devraient tout de suite entourer la date du 14 juin 2022 sur leur calendrier! C’est en effet ce jour-là que sortira sur Netflix le nouveau documentaire Halftime qui sera entièrement consacré à la chanteuse, actrice, danseuse et productrice américaine de 52 ans.

Comme son titre l’indique, Halftime se concentrera tout spécialement sur les coulisses du spectacle de la mi-temps qu’a présenté Jennifer Lopez au Super Bowl, en 2020. Mettant aussi en vedette Shakira, cette performance de feu a été regardée en direct par plus de 102 millions de téléspectateurs dans le monde, après avoir nécessité plusieurs mois de préparation.

Ce documentaire retracera également les moments marquants de la vie et de la carrière de J.Lo survenus au cours des dernières années. On y revivra aussi la magistrale interprétation de la chanson This Land Is Your Land lors de l'inauguration présidentielle de Joe Biden, en janvier 2021. Les producteurs promettent aussi de nous faire découvrir l’artiste « sous un tout nouvel angle ».

« Halftime offrira un coup d’œil révélateur sur le courage et la détermination qui ont fait de Jennifer Lopez l’icône qu’elle est aujourd’hui. Ce documentaire se concentrera sur une superstar internationale qui a inspiré des gens pendant des décennies grâce à sa persévérance, son génie créatif et ses contributions culturelles… Et ce n’est qu’un début puisqu’il servira aussi à lancer la deuxième partie de sa vie, alors qu’elle met à nu son évolution en tant que femme latino, mère et artiste », peut-on lire dans le communiqué de presse dédié à ce documentaire réalisé par Amanda Micheli.

Halftime sera présenté en avant-première le 8 juin au Festival du film de Tribeca, à New York, avant d’être diffusé sur Netflix six jours plus tard.

Rappelons que Jennifer Lopez a récemment endossé le rôle principal de la comédie romantique Marry Me avec Maluma. Parallèlement à sa carrière d’actrice, J.Lo prépare son neuvième album studio qui devrait paraître d’ici la fin de l’année.