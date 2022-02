Jennifer Lopez lance la bande originale du film Marry Me

C’est ce vendredi, juste à temps pour la Saint-Valentin, que sortira au cinéma la comédie romantique Marry Me mettant en vedette Jennifer Lopez et Maluma. Afin de nous mettre en appétit, la bande originale de ce film est maintenant disponible!

Réalisé par Kat Coiro, Marry Me nous permettra de voir (et d’entendre!) Jennifer Lopez dans le rôle d’une célèbre chanteuse qui découvre que son fiancé (Maluma) l’a trompée avec son assistante. Celle-ci décide alors d’épouser un fan au hasard (Owen Wilson) dans ce qui se veut d’abord un coup de publicité.

La bande originale de Marry Me comprend 12 chansons, dont deux versions de la pièce titre, ainsi que les extraits On My Way et Pa Ti dévoilés au cours des derniers mois. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la chanson Lonely ne fait toutefois pas partie de l’album.

Âgée de 52 ans, Jennifer Lopez prépare également son neuvième album studio qui devrait paraître d’ici la fin de l’année. Ce disque succédera à A.K.A. sorti en 2014 et il pourrait comprendre la chanson Cambia El Paso interprétée en duo avec le chanteur portoricain Rauw Alejandro.