Joe Biden et Kamala Harris dévoilent leur playlist d’investiture

À quelques heures de leur entrée en poste, Joe Biden et Kamala Harris ont dévoilé la playlist officielle de leur investiture! Fruit d’un partenariat entre le Comité présidentiel d’investiture, DJ D-Nice et Raedio, cette liste musicale comprend un total de 46 chansons, un chiffre évoquant le fait que les deux politiciens deviendront respectivement les 46e président et vice-président des États-Unis.

Cette playlist des plus variées comprend des chansons de tous les horizons musicaux, de We Take Care of Our Own de Bruce Springsteen à Fool in the Rain de Led Zeppelin, en passant par Could You Be Loved de Bob Marley & The Wailers et You Get What You Give de New Radicals. On y retrouve également des titres de Dua Lipa (Levitating), Beyoncé (Find Your Way Back), Marvin Gaye (Got To Give It Up), The Doobie Brothers (What a Fool Believes), Steely Dan (Do It Again), ainsi que Kygo et Whitney Houston (Higher Love).

« Ces chansons et ces artistes reflètent l’esprit et la riche diversité de l’Amérique. Ils sont la trame sonore d’un nouveau chapitre de l’histoire des États-Unis et ils contribueront à rassembler les gens alors que l’administration Biden-Harris entame son important travail d’unification de notre pays », a déclaré Tony Allen, le président du Comité présidentiel d’investiture.

Deux artistes canadiens figurent également sur cette liste, soit le DJ montréalais KAYTRANADA et la chanteuse torontoise Charlotte Day Wilson avec la chanson What You Need, tirée de l’album Bubba paru en 2019.