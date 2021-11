Jon Bon Jovi et Bryan Adams testés positifs à la COVID-19

Après Ed Sheeran la semaine dernière, au tour de Jon Bon Jovi et Bryan Adams d’être forcés d’annuler des engagements professionnels après avoir été testés positifs à la COVID-19.

Jon Bon Jovi a dû renoncer à la toute dernière minute à présenter un concert acoustique et à rencontrer ses fans à Miami, en Floride. Heureusement, l’auteur-compositeur-interprète de 59 ans est pleinement vacciné et ne présente aucun symptôme, tout comme Bryan Adams.

De son côté, Bryan Adams a dû être remplacé au dernier moment par Keith Urban afin de rendre hommage à Tina Turner, lors de la cérémonie d’intronisation de la chanteuse au Rock & Roll Hall of Fame qui se tenait samedi soir à Cleveland. Le légendaire rockeur canadien de 61 ans devait y interpréter la chanson It’s Only Love avec la chanteuse américaine H.E.R.

Sur une note plus positive, rappelons que Bryan Adams lancera en mars prochain son 15e album en carrière. Intitulé So Happy It Hurts, ce disque succédera à Shine a Light, paru en 2019.