Journey doit reporter son concert à Québec

Mauvaise nouvelle pour les fans de Journey : le groupe américain doit reporter les quatre derniers spectacles de sa tournée nord-américaine Freedom, dont celui prévu à Québec, après qu’un de ses membre ait été testé positif à la COVID-19.

Journey devait se produire au Centre Vidéotron de Québec le lundi 16 mai prochain. Les concerts prévus à Toronto, Washington et Hartford sont également repoussés à de nouvelles dates qui seront annoncées sous peu.

Le spectacle de Journey au Centre Vidéotron devait à l’origine avoir lieu le 5 mars dernier, avant d’être reporté une première fois en raison de la vague Omicron. Ann Wilson de Heart devait assurer la première partie de ce concert.

« Veuillez conserver vos billets pour le moment », a mentionné la formation, mardi soir, sur les réseaux sociaux.

Sur une note plus positive, Journey vient de dévoiler You Got the Best of Me, le deuxième extrait de Freedom, le 16e album du groupe qui sortira le 8 juillet prochain.