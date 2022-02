Journey sera bientôt de retour avec un nouvel album

Journey sera bientôt de retour avec du nouveau matériel! Après 11 ans d’absence, le groupe américain lancera d’ici la fin de l’année Freedom, son 16e album en carrière. Publié sous l’étiquette BMG, ce disque comprendra 15 nouvelles chansons, dont The Way We Used To Be, le premier extrait dévoilé l’été dernier.

« Plusieurs personnes m’ont dit : Freedom est l’Escape des temps modernes, ça pourrait être votre prochain Escape. Je pense que c’est une affirmation audacieuse, mais honnêtement, ça me laisse une excellente impression », a déclaré Neal Schon, le leader de Journey, en parlant de l’album qui succédera à Eclipse paru en 2011.

Sorti en 1981, Escape demeure sans conteste le disque le plus célèbre de Journey. Vendu à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis seulement, cet album comprenait des hits comme Open Arms et Who's Crying Now, ainsi que le grand classique Don’t Stop Believin' qui a connu un regain de popularité au début de la pandémie en devenant l’hymne officiel de l’espoir.

Rappelons que Journey sera de passage le 16 mai prochain au Centre Vidéotron de Québec avec, en première partie, Ann Wilson, la chanteuse de Heart. Présenté dans le cadre de la tournée nord-américaine Freedom, ce concert devait à l’origine avoir lieu le 5 mars 2022, avant d’être reporté en raison de la vague Omicron.