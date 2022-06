Julia Garner en voie d'incarner Madonna dans le biopic de la star

Julia Garner figure en tête de liste pour incarner le rôle de Madonna dans le futur biopic consacré à la star de 63 ans et réalisée par celle-ci! Si un accord est conclu, l’actrice vedette de la télésérie Inventing Anna de Netflix pourrait décrocher son plus grand rôle au grand écran à ce jour.

Selon ce qu’a appris le magazine Variety, Julia Garner, 28 ans, est sortie favorite au terme d’un processus de plusieurs mois qui comprenait notamment des séances de chorégraphie, de chant et de lecture avec Madonna elle-même. Parmi la douzaine d’autres actrices ayant auditionné pour ce rôle convoité figureraient aussi Florence Pugh, Odessa Young et Alexa Demie.

Produit par Universal, ce long-métrage nous fera plonger dans l’univers fascinant de Madonna qui a su repousser les limites au cours de ses 40 ans de carrière, en plus de vendre 335 millions de disques à travers le monde.

« La raison pour laquelle je réalise ce biopic, c'est parce qu'un tas de gens ont essayé d'écrire des films sur moi, mais c’était toujours des hommes », avait déclaré l'interprète de Like a Virgin en dévoilant les détails de ce projet, en octobre dernier.

En plus d’agir à titre de réalisatrice, Madonna est coscénariste de ce film, aux côtés d’Erin Cressida Wilson et Diablo Cody qui avait mérité l'Oscar du meilleur scénario pour Juno en 2007. La production sera de son côté assurée par Amy Pascal, reconnue pour son travail sur Little Women et Spider-Man : New Generation.

Ce biopic s’inscrit dans la tendance amorcée avec des films comme Bohemian Rhapsody (Queen) ou Rocketman (Elton John).