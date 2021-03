JUNO Awards : Les Cowboys Fringants se mesurent à Justin Bieber

Les organisateurs des JUNO Awards ont dévoilé mardi la liste des nominations en vue de la 50e édition de la cérémonie annuelle qui aura lieu le 16 mai prochain. Parmi les faits saillants, mentionnons la présence des Cowboys Fringants qui affronteront nuls autres que Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd dans la prestigieuse catégorie « Choix du public »!



Les fans sont invités à voter dès aujourd’hui pour leur artiste préféré sur le site des JUNO Awards. En plus des Cowboys Fringants, Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd, les autres artistes en lice dans cette catégorie sont Ali Gatie, NAV, Curtis Waters, JP Saxe, Lennon Stella et Tate McRae.



Inauguré en 2003, le prix « Choix du public » a été remporté par Justin Bieber à 5 reprises (2011, 2012, 2013, 2014 et 2016) et deux fois par Shawn Mendes (2017 et 2018).



Les artistes québécois à l’honneur!



Plusieurs autres artistes québécois sont à l’honneur cette année : 2Frères (Révélation de l’année), Céline Dion (Artiste de l’année, Album de l’année et Album adulte contemporain de l’année), Half Moon Run (Groupe de l’année), Leonard Cohen (Album de l’année), Pierre Lapointe (Album adulte contemporain de l’année) et KAYTRANADA (Enregistrement dance de l’année).



Le JUNO de l'Album francophone de l'année sera pour sa part décerné à l’un des artistes suivants : 2Frères (À tous les vents), Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), Les Cowboys Fringants (Les antipodes), Louis-Jean Cormier (Quand la nuit tombe) ou Pierre Lapointe (Pour déjouer l’ennui).



Du côté anglophone, The Weeknd et Justin Bieber partent grands favoris cette année avec respectivement six et cinq nominations.



Présenté en mode virtuel en raison de la pandémie, le gala des JUNO Awards sera animé cette année par Paul Anka. Aujourd’hui âgé de 79 ans, le légendaire chanteur originaire d'Ottawa avait déjà animé cette cérémonie en 1975.



Voici la liste des principales nominations aux JUNO Awards cette année :



CHOIX DU PUBLIC

Curtis Waters

JP Saxe

Lennon Stella

Les Cowboys Fringants

Tate McRae

Ali Gatie

Justin Bieber

NAV

Shawn Mendes

The Weeknd



ARTISTE DE L’ANNÉE

Ali Gatie

Céline Dion

Jessie Reyez

Justin Bieber

The Weeknd



GROUPE DE L’ANNÉE

Arkells

Half Moon Run

Loud Luxury

The Glorious Sons

The Reklaws



RÉVÉLATION DE L’ANNÉE (SOLO)

Curtis Waters

JP Saxe

Powfu

Ryland James

Tate McRae



RÉVÉLATION DE L’ANNÉE (GROUPE)

2Frères

Crown Lands

Manila Grey

Peach Pit

Young Bombs



COMPOSITEUR DE L’ANNÉE

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

JP Saxe

The Weeknd, Belly & Jason Quenneville



SINGLE DE L’ANNÉE

Drink About Me - Brett Kissel

If The World Was Ending - JP Saxe ft. Julia Michaels

Intentions - Justin Bieber ft. Quavo

Kissing Other People - Lennon Stella

Blinding Lights - The Weeknd



ALBUM DE L’ANNÉE

You - Ali Gatie

Courage - Céline Dion

Changes - Justin Bieber

Thanks for the Dance - Leonard Cohen

After Hours - The Weeknd



ALBUM FRANCOPHONE DE L’ANNÉE

À tous les vents - 2Frères

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - Klô Pelgag

Les antipodes - Les Cowboys Fringants

Quand la nuit tombe - Louis-Jean Cormier

Pour déjouer l’ennui - Pierre Lapointe



ALBUM POP DE L’ANNÉE

It's Never Really Over - Johnny Orlando

Hold It Together - JP Saxe

Changes - Justin Bieber

Three. Two. One. - Lennon Stella

Ryland James - Ryland James



ALBUM INTERNATIONAL DE L’ANNÉE

Music To Be Murdered By - Eminem

Fine Line - Harry Styles

What You See Ain't Always What You Get - Luke Combs

Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke

folklore - Taylor Swift



ALBUM ADULTE CONTEMPORAIN DE L’ANNÉE

Such Pretty Forks in the Road - Alanis Morissette

Courage - Céline Dion

Starlit Afternoon - Craig Strickland

Pour déjouer l’ennui - Pierre Lapointe

CH III: The Come Up - STORRY



ALBUM ADULTE ALTERNATIF DE L’ANNÉE

Sad Hunk - BAHAMAS

Are You in Love? - Basia Bulat

Fear - Begonia

Unfollow The Rules - Rufus Wainwright

Are You Gone - Sarah Harmer



ALBUM ALTERNATIF DE L’ANNÉE

Pity Party - Curtis Waters

The Sun and Her Scorch - Dizzy

Pray For It - July Talk

This Place Sucks Ass - PUP

Heavy Light - U.S. Girls



ALBUM ROCK DE L’ANNÉE

Crown Lands - Crown Lands

Ruthless - JJ Wilde

Colorado - Neil Young & Crazy Horse

All of Us - Sam Roberts Band

A Beautiful Place to Drown - Silverstein



ENREGISTREMENT RAP DE L’ANNÉE

New Mania - 88GLAM

Baby Gravy 2 - bbno$ & Yung Gravy

Cold World - Eric Reprid

Good Intentions (Brown Boy 2 Deluxe Version) - NAV

ELEMENTS Vol. 1 - TOBi



ENREGISTREMENT DANCE DE L’ANNÉE

MINE - Felix Cartal, Sophie Simmons

Dancing In The Dark - Frank Walker

BUBBA - KAYTRANADA

Someone Else - Rezz x Grabbitz

Voices - So Sus



ENREGISTREMENT R&B CONTEMPORAIN DE L’ANNÉE

BEFORE LOVE CAME TO KILL US - Jessie Reyez

Where You Are - Savannah Ré

Solaris - Shay Lia

After Hours - The Weeknd

Holiday - TOBi



VIDÉO DE L’ANNÉE

Wait No More - Scott Helman

Wrap Me Up - Sheenah Ko

No One’s in the Room - Jessie Reyez

INTRUDERS - Jessie Reyez

Pomegranate - deadmau5 & The Neptunes



Vous pouvez consulter la liste complète des nominations en cliquant ici.