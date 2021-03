Justin Bieber, Ariana Grande et BTS s’illustrent aux Kids’ Choice Awards

Le week-end qui vient de se terminer a été pour le moins chargé côté musical! En plus de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui avait lieu dimanche soir, un autre gala des plus suivis était présenté la veille : l’édition 2021 des Nickelodeon Kids’ Choice Awards qui récompense les artistes les plus populaires chez les jeunes aux États-Unis!

Dans les catégories musicales, Justin Bieber s’est illustré en remportant deux trophées : Artiste masculin favori (devant ses compatriotes canadiens Drake, Shawn Mendes et The Weeknd, ainsi qu’Harry Styles et Post Malone) et Collaboration musicale favorite pour Stuck With U en duo avec Ariana Grande. Cette dernière a pour sa part été élue Artiste féminine favorite, devant Beyoncé, Billie Eilish, Katy Perry, Selena Gomez et Taylor Swift.

Sans surprise, le groupe BTS a décroché le titre de Groupe favori devant les Black Eyed Peas, Blackpink, les Jonas Brothers, Maroon 5 et OneRepublic, ainsi que celui d’Artiste international favori. Le boys band coréen a aussi gagné dans la catégorie Chanson favorite grâce à son hit Dynamite.

Vous pouvez voir ci-bas la performance de Justin Bieber qui a interprété trois de ses chansons (Intentions avec Quavo, Anyone et Hold On) lors du gala des Kids’ Choice Awards animé par l’acteur et humoriste américain Kenan Thompson.