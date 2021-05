Justin Bieber chantera à la cérémonie des JUNO Awards

Justin Bieber montera sur scène lors de la 50e cérémonie des JUNO Awards qui sera diffusée le dimanche 6 juin, à compter de 20 h. Les fans de la star canadienne ont de quoi se réjouir puisqu’il s’agira de sa première performance musicale à ce gala depuis 2010!

Au fil de sa carrière, Justin Bieber a récolté 27 nominations aux JUNO Awards et il a remporté sept prix, notamment pour ses albums Changes, Purpose, Under the Mistletoe et My World 2.0. Cette année, le chanteur de 27 ans est en lice dans 5 catégories.

Mais Justin Bieber ne sera pas seul! Jann Arden, Feist et The Tragically Hip seront aussi en prestation lors de cet événement annuel qui célèbre la musique canadienne. The Tragically Hip recevra à cette occasion le Prix humanitaire 2021 qui souligne les réalisations d’artistes ou de leaders exceptionnels dont les actions humanitaires ont eu des retombées positives au Canada et au-delà de nos frontières.

Initialement prévue le 16 mai, l’édition 2021 des JUNO Awards avait dû être reportée au 6 juin en raison des mesures sanitaires en vigueur en Ontario au début de la troisième vague de la pandémie.

Rappelons que les Cowboys Fringants affronteront Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd dans la prestigieuse catégorie « Choix du public ». Les fans sont d’ailleurs toujours invités à voter pour leur artiste préféré sur le site des JUNO Awards.

Vous pouvez consulter la liste complète des nominations en cliquant ici.