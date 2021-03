Justin Bieber décroche son 8e album numéro 1 avec Justice

Dix jours après le lancement de son album Justice, Justin Bieber a une raison de plus de célébrer! À sa première semaine complète sur le marché, le nouveau disque de la star canadienne décroche la première position du Billboard 200, un classement hebdomadaire qui dresse la liste des albums les plus vendus en sol américain.

Justice est le huitième album de Justin Bieber à atteindre la première place du Billboard 200 et son 10e à se classer dans le top 10 des ventes. Au total, ce disque s’est écoulé à plus de 154 000 exemplaires aux États-Unis, dans la semaine se terminant le 25 mars. À 27 ans, le chanteur natif de Toronto demeure également le plus jeune artiste solo à détenir 8 albums numéro 1, devant nul autre qu’Elvis Presley qui a détenu ce record pendant près de 60 ans!

Justin Bieber a par ailleurs dévoilé vendredi dernier la version de luxe de Justice. Intitulée Triple Chucks Deluxe, cette nouvelle édition propose six chansons supplémentaires, la plupart interprétées en duo. En plus des 16 titres originaux, on y retrouve Lifetime, There She Go en collaboration avec Lil Uzi Vert, I Can’t Be Myself avec Jaden, Wish You Would avec Quavo, Know No Better avec DaBaby et Name avec Tori Kelly.

« Les réactions suite à la sortie de l'album Justice ont été si incroyables que Justin lui-même a dû démontrer tout son amour en offrant plus de musique à ses fans », a déclaré Scooter Braun, le gérant de Justin Bieber qui a aussi cosigné la pièce Lifetime.

Justin Bieber a lancé Justice, son sixième album studio, le 19 mars dernier. Succédant à Changes paru il y a un peu plus d’un an, ce disque comprend les extraits Hold On, Anyone, Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco et Peaches avec Giveon et Daniel Caesar.