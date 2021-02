Justin Bieber en concert virtuel pour la Saint-Valentin

Justin Bieber a décidé d’offrir un cadeau de Saint-Valentin bien spécial à ses fans : un concert sur TikTok! Il s’agira du tout premier spectacle « longue durée » de la courte histoire de la populaire application mobile, ainsi que la première occasion pour Justin Bieber d’interpréter en direct les chansons de son album Journals paru en 2013.

« Je suis ravi de donner vie à ce spectacle. Journals est l'un de mes projets préférés et je ne l'ai encore jamais joué en direct. Je suis reconnaissant envers TikTok de m'avoir aidé à organiser ce concert le jour de la Saint-Valentin », a déclaré Justin Bieber.

Ce spectacle exclusif sera diffusé sur la page TikTok de Justin Bieber, ce dimanche 14 février, dès 21 h. Une rediffusion est également prévue le lendemain, lundi 15 février à 13 h, pour les quelque 19,5 millions d’abonnés TikTok de l’artiste canadien.

Lancé en 2013, dans la foulée du documentaire-concert Believe, l’album-compilation Journals regroupe 15 chansons de Justin Bieber, dont des collaborations avec Lil Wayne, Chance the Rapper, Future et Big Sean.

Justin Bieber prépare actuellement son 6e disque studio qui devrait comprendre les nouveautés Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely en collaboration avec Benny Blanco et Anyone.

Le chanteur de 26 ans a par ailleurs décroché 4 nominations en vue de la 63e cérémonie des Grammy Awards, notamment pour son album Changes lancé le 14 février 2020.