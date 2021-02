Justin Bieber en tête des nominations aux Kids’ Choice Awards

Justin Bieber demeure toujours aussi populaire auprès des plus jeunes! La preuve? Le chanteur canadien part grand favori pour l’édition 2021 des Nickelodeon Kids’ Choice Awards qui auront lieu le samedi 13 mars prochain, à la veille de la 63e cérémonie des Grammy Awards.

L’interprète de Sorry décroche un total de 4 nominations, dans les trois catégories suivantes : Artiste masculin favori, Chanson favorite (Yummy), ainsi que Collaboration musicale favorite pour Lonely avec Benny Blanco et Holy avec Chance the Rapper.

Les artistes canadiens The Weeknd, Shawn Mendes et Drake arrivent au second rang, avec chacun deux nominations, tout comme Selena Gomez, Ariana Grande, Taylor Swift, Blackpink et BTS.

Afin de s’adapter à la pandémie, ce gala animé cette année par l’acteur et humoriste américain Kenan Thompson fera une large place aux fans, de façons virtuelle et interactive.

Voici la liste complète des artistes en lice dans les catégories musicales.

Artiste féminine favorite

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Artiste masculin favori

Drake

Harry Styles

Justin Bieber

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

Groupe favori

Black Eyed Peas

Blackpink

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

OneRepublic

Collaboration musicales favorite

Be Kind - Marshmello & Halsey

Holy - Justin Bieber & Chance the Rapper

Ice Cream - BlackPink & Selena Gomez

Lonely - Justin Bieber & Benny Blanco

Rain on Me - Lady Gaga & Ariana Grande

Stuck with U - Ariana Grande & Justin Bieber

Chanson favorite

Blinding Lights - The Weeknd

Cardigan - Taylor Swift

Dynamite - BTS

Toosie Slide - Drake

Wonder - Shawn Mendes

Yummy - Justin Bieber