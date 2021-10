Justin Bieber en tête des nominations aux People's Choice Awards

Après s’être positionné comme grand favori aux MTV Europe Music Awards 2021, Justin Bieber répète l’exploit de ce côté-ci de l’Atlantique en prenant la tête des nominations à la prochaine cérémonie des People's Choice Awards qui aura lieu le 7 décembre prochain, en Californie!

Le chanteur canadien récolte pas moins de 10 nominations, en grande partie grâce à son album Justice et à ses hits Peaches (en collaboration avec Daniel Caesar et Giveon) et Stay (en duo avec The Kid LAROI). Ces deux chansons sont en lice pour les titres de « Chanson de l’année », de « Collaboration de l’année » et de « Vidéoclip de l’année ».

Justin Bieber est suivi de Lil Nas X en deuxième position avec 6 nominations, tandis qu’Olivia Rodrigo et Doja Cat arrivent au troisième rang avec chacune 5 nominations, notamment pour leurs albums respectifs Sour et Planet Her.

Les fans sont invités à voter en ligne pour leurs artistes, chansons et vidéoclips préférés jusqu’au 17 novembre.

Voici la liste complète des nominations dans les catégories musicales :

The male artist of 2021

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Luke Combs

Shawn Mendes

The Weeknd



The female artist of 2021

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Doja Cat

Halsey

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Saweetie



The group of 2021

BTS

Coldplay

Dan + Shay

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Maroon 5

Migos

twenty one pilots



The song of 2021

"Butter," BTS

"Bad Habits," Ed Sheeran

"Easy On Me," Adele

"good 4 u," Olivia Rodrigo

"Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X

"Peaches," Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Stay," The Kid LAROI & Justin Bieber

"Up," Cardi B



The album of 2021

Certified Lover Boy, Drake

Culture III, Migos

Happier Than Ever, Billie Eilish

Justice, Justin Bieber

Montero, Lil Nas X

Planet Her, Doja Cat

Sour, Olivia Rodrigo

star-crossed, Kacey Musgraves



The country artist of 2021

Blake Shelton

Carrie Underwood

Dan + Shay

Kacey Musgraves

Kane Brown

Luke Bryan

Luke Combs

Miranda Lambert



The Latin artist of 2021

Anuel AA

Bad Bunny

Becky G

Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Natti Natasha



The new artist of 2021

24kGoldn

Bella Poarch

Giveon

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Tate McRae

The Kid LAROI

TOMORROW X TOGETHER



The music video of 2021

"Butter," BTS

"Easy On Me," Adele

"good 4 u," Olivia Rodrigo

"Location," Karol G, Anuel AA, J Balvin

"Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X

"My Universe," Coldplay X BTS

"Peaches," Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Stay," The Kid LAROI, Justin Bieber



The collaboration song of 2021

"Best Friend," Saweetie feat. Doja Cat

"Industry Baby," Lil Nas X & Jack Harlow

"Kiss Me More," Doja Cat feat. SZA

"Leave The Door Open," Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

"Peaches," Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Stay," The Kid LAROI & Justin Bieber

"Way 2 Sexy," Drake feat. Future & Young Thug

"You Right," Doja Cat, The Weeknd