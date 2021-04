Justin Bieber et Bruno Mars au sommet des palmarès

Justin Bieber et Bruno Mars dominent les palmarès aux États-Unis cette semaine! Tandis que le premier occupe le numéro 1 des ventes grâce à son album Justice, le second voit sa nouveauté Leave the Door Open devenir la chanson la plus populaire chez nos voisins du Sud!

Paru le 19 mars dernier, le sixième album studio de Justin Bieber s’était classé en première position du Billboard 200 à sa première semaine complète sur le marché, avant de céder sa place à SoulFly du rappeur Rod Wave. De retour au numéro 1, Justice devient le premier disque du chanteur canadien à séjourner plus d’une semaine au numéro 1 du Billboard 200, et ce, depuis My World 2.0 sorti en 2010.

Succédant à Changes lancé en février 2020, Justice comprend les extraits Hold On, Anyone, Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco et Peaches avec Giveon et Daniel Caesar. Quant au Billboard 200, ce classement dresse la liste des albums les plus vendus chaque semaine en sol américain, que ce soit en versions physiques ou numériques.

De son côté, Bruno Mars obtient un succès monstre grâce à sa chanson Leave the Door Open lancée le 5 mars dernier. Interprétée en compagnie d’Anderson .Paak et de leur nouvelle formation Silk Sonic, ce hit se hisse cette semaine en première position du Billboard Hot 100, un palmarès qui compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.