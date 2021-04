Justin Bieber lance Freedom, un EP surprise d’inspiration gospel

Un peu plus de deux semaines après avoir lancé son album Justice, Justin Bieber a fait toute une surprise à ses fans, durant le long week-end de Pâques, en dévoilant un EP surprise! Intitulé Freedom, ce disque comprend six nouvelles chansons d’inspiration gospel.

En plus de la chanson-titre interprétée en duo avec le rappeur américain Beam, Freedom comprend All She Wrote en collaboration avec Brandon Love et Chandler Moore, Where You Go I Follow avec Pink Sweats, Chandler Moore et Judah Smith, Where do I Fit In avec Tori Kelly, Chandler Moore et Judah Smith, Afraid to Say avec Lauren Walters et We’re In This Together (en solo).

Freedom est le deuxième EP en carrière de la star canadienne de 27 ans, après My World paru en 2009. Ce dernier s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis et 200 000 copies au Canada.

Justin Bieber a lancé Justice, son sixième album studio, le 19 mars dernier. Succédant à Changes sorti il y a un peu plus d’un an, ce disque s’est classé en première position des ventes, à sa première semaine sur le marché.