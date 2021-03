Justin Bieber lancera son nouvel album Justice en mars

Grande nouvelle pour les fans de Justin Bieber : le populaire chanteur a annoncé vendredi que son 6e disque studio sortira le 19 mars prochain et que celui-ci s’intitulera Justice! Succédant à Changes lancé il y a à peine un an, ce disque comprendra les extraits Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely en collaboration avec Benny Blanco et Anyone.

« À une époque où il y a tant de choses qui tournent mal sur la planète, nous avons tous besoin de guérison et de justice pour l'humanité. En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de faire des chansons auxquelles les gens peuvent s'identifier et se connecter, pour qu'ils se sentent moins seuls. La souffrance, l'injustice et la douleur peuvent laisser aux gens un sentiment d’impuissance. La musique est une excellente façon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls », a déclaré Justin Bieber.

« Je sais que je ne peux pas résoudre l'injustice simplement en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les uns les autres, nous sommes beaucoup plus près d'être unis. C'est ce que je fais. Ma part. », a ajouté le chanteur canadien qui célèbre aujourd’hui même ses 27 ans.

Avec quatre nominations en poche, Justin Bieber figure parmi les artistes favoris en vue de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu le dimanche 14 mars.