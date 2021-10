Justin Bieber lancera trois nouvelles chansons… et du cannabis

Justin Bieber a des projets plein la tête! En plus d’annoncer la parution d’une nouvelle édition de son album Justice qui comprendra trois chansons inédites, le populaire chanteur canadien de 27 ans se lance dans l’industrie… du cannabis!

L’édition « complète » de Justice sera mise en vente ce vendredi 8 octobre. En plus des 16 titres originaux du sixième album de Justin Bieber paru en mars 2021, celle-ci sera bonifiée par les chansons Hailey et Angels Speak auparavant uniquement disponibles sur la version japonaise de Justice, ainsi que Red Eye, une piste bonus parue sur une édition alternative européenne du disque.

Il s’agira de la seconde édition spéciale de Justice en Amérique. Il y a six mois, Justin Bieber avait sorti une version « Triple Chucks Deluxe » de son plus récent album comprenant six chansons supplémentaires interprétées avec Tori Kelly, Jaden, Quavo, DaBaby et Lil Uzi Vert.

Une marque de cannabis baptisée Peaches

Dans un tout autre registre, le chanteur a confirmé qu’il ferait bientôt ses débuts dans le secteur du cannabis, une industrie en plein essor. Justin Bieber commercialisera son « pot » sous la marque Peaches, le nom du plus gros hit extrait de l’album Justice.

Produits en collaboration avec la société californienne Palms, ces produits de marijuana signés Justin Bieber seront en vente en Californie, au Nevada, dans le Massachusetts et en Floride. Ils ne pourront toutefois pas être distribués au Canada, en raison d’une loi fédérale qui interdit de faire la promotion de produits à base de cannabis en s’associant à des célébrités.

« Je suis un fan de Palms et de ce qu'ils font en rendant le cannabis accessible et en aidant à le déstigmatiser - en particulier pour les nombreuses personnes qui le trouvent utile pour leur santé mentale », a expliqué Justin Bieber.

L’interprète de Stay sera également en vedette du film Our World présenté sur Amazon Prime Video dès vendredi.