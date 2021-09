Justin Bieber s’illustre aux MTV Video Music Awards

Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Lil Nas X et BTS ont remporté les grands honneurs lors de la 38e édition des MTV Video Music Awards qui avait lieu dimanche soir à New York!

En tête des nominations, Justin Bieber a mérité le convoité prix de l’Artiste de l’année et celui de la Meilleure chanson pop pour Peaches en collaboration avec Daniel Caesar et Giveon, tandis qu’Olivia Rodrigo s’est distinguée dans les catégories du Meilleur nouvel artiste, ainsi que de la Chanson de l’année et de la Performance de l’année pour son hit Drivers License.

Lil Nas X a remporté le prix de la Vidéo de l’année, de la Meilleure réalisation et des Meilleurs effets spéciaux pour Montero (Call Me By Your Name). Pour leur part, les membres de BTS sont repartis avec le trophée du Groupe de l’année, ainsi que ceux de la Meilleure chanson K-pop et de la Chanson de l’été pour Butter.

De leur côté, les Foo Fighters ont reçu le prestigieux Global Icon Award, décerné pour la toute première fois dans le cadre de l'édition américaine des MTV Video Music Awards.

Au cours de cette soirée haute en couleur animée par Doja Cat, on a également pu assister aux performances d’Alicia Keys, Camila Cabello, Chlöe, Ed Sheeran, les Foo Fighters, Justin Bieber, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Normani, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes et Twenty One Pilots.

Voici la liste complète des lauréats :

Vidéo de l’année : Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Artiste de l’année : Justin Bieber

Groupe de l’année : BTS

Chanson de l’année : Olivia Rodrigo – Drivers License

Chanson de l’été : BTS – Butter

Meilleur nouvel artiste : Olivia Rodrigo

Performance de l’année : Olivia Rodrigo – Drivers License

Meilleure collaboration : Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Meilleure chanson pop : Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

Meilleure chanson hip-hop : Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – Franchise

Meilleure chanson rock : John Mayer – Last Train Home

Meilleure chanson alternative : Machine Gun Kelly ft. blackbear – My Ex’s Best Friend

Meilleure chanson latino : Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar

Meilleure chanson R&B : Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Meilleure chanson K-POP : BTS – Butter

Meilleure vidéo engagée : Billie Eilish – Your Power

Meilleure réalisation : Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Meilleure cinématographie : Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – Brown Skin Girl

Meilleure direction artistique : Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

Meilleurs effets spéciaux : Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Meilleure chorégraphie : Harry Styles – Treat People With Kindness

Meilleur montage : Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Global Icon Award : Foo Fighters