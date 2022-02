Justin Bieber testé positif à la COVID-19

Justin Bieber a été contraint de reporter le deuxième spectacle de sa tournée Justice après avoir été testé positif à la COVID-19 ce week-end.

Ne présentant que des symptômes légers de la maladie, le chanteur canadien de 27 ans a repoussé au 28 juin son concert prévu dimanche soir à Las Vegas.

Rappelons que Justin Bieber sera de passage au Canadian Tire Centre d’Ottawa et au Centre Bell de Montréal les 27 et 29 mars prochains, et ce, après de nombreux reports causés par la pandémie.

Le populaire chanteur y interprétera notamment les chansons de son album Justice paru en mars 2021, dont Holy, Hold On, Ghost, Peaches, Anyone et Lonely.