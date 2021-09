Justin Bieber voit un autre de ses hits devenir milliardaire

Justin Bieber vient de voir une autre de ses chansons franchir le cap du milliard de visionnements sur YouTube! Cette fois, il s’agit de Let Me Love You, son populaire duo avec DJ Snake mis en ligne le 29 novembre 2016.

Le vidéoclip de Let Me Love You aura donc mis moins de cinq ans à atteindre ce chiffre magique sur YouTube, succédant ainsi à plusieurs autres clips milliardaires de Justin Bieber, dont Baby, What Do You Mean?, Sorry et Love Yourself.

De son côté, le producteur français DJ Snake compte deux autres vidéoclips milliardaires à son actif, soit Taki Taki en collaboration avec Ozuna, Selena Gomez et Cardi B (2,1 milliards de vues), ainsi que Lean On avec Major Lazer (plus de 3 milliards de vues depuis 2015).

Quant à la vidéo avec paroles (lyric video) de Let Me Love You, celle-ci n’est pas en reste avec pas moins de 970 millions de visionnements à ce jour!

Rappelons que Justin Bieber a récemment établi un autre record en devenant le plus jeune artiste solo à voir 100 de ses chansons figurer au palmarès américain Billboard Hot 100! La star canadienne a réussi cet exploit grâce à une autre collaboration, la pièce Stay interprétée en duo avec The Kid LAROI qui sera en spectacle à Montréal en février 2022.