Justin Timberlake confirme qu’il prépare un nouvel album

Justin Timberlake a profité du week-end de son 40e anniversaire de naissance pour annoncer qu’il préparait un nouvel album! Le chanteur a fait cette confidence à l’animateur Jimmy Fallon, dans le cadre de son passage (virtuel) à l’émission The Tonight Show, vendredi soir.

L’ex-membre de NSYNC a toutefois admis qu'il n'était pas pressé de lancer ce nouveau disque : « Je pense que je prends juste mon temps, c'est peut-être mon baromètre. Par exemple, j’ai mis quatre ou cinq ans avant de laisser sortir Mirrors. Si j’aime toujours autant mes chansons malgré le temps qui passe, j'espère que ce sera aussi le cas pour les gens après les avoir entendues ».

En plus de confirmer qu’il travaillait actuellement à concevoir de la nouvelle musique, Justin Timberlake a déclaré qu’il aimerait éventuellement collaborer avec Kendrick Lamar ou Travis Scott… et même chanter en duo avec Jimmy Fallon lui-même!

Le chanteur s’est également confié sur sa relation avec Jessica Biel, la naissance de son petit Phineas et son nouveau film Palmer, qui prenait l’affiche vendredi dernier sur Apple TV+.

Justin Timberlake a lancé son plus récent album en février 2018. Intitulé Man of the Woods, ce disque comprenait notamment les extraits Filthy, Supplies et Say Something avec Chris Stapleton.

Plus récemment, l’artiste américain a interprété la chanson Better Days avec Ant Clemons, dans le cadre de l’émission spéciale Celebrating America qui visait à saluer l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden et Kamala Harris.

