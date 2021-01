Justin Timberlake et Jon Bon Jovi à l’investiture de Joe Biden

Justin Timberlake participera à la cérémonie d'investiture du nouveau président américain Joe Biden, le 20 janvier prochain, en interprétant sa nouveauté Better Days en duo avec Ant Clemons. Le chanteur de 39 ans sera accompagné sur scène par Demi Lovato, Jon Bon Jovi et Tom Hanks qui animera cet événement de 90 minutes diffusé à l’antenne des principales chaînes de télé américaines.

« Il y a quelques mois, durant le confinement, Ant Clemons et moi avons écrit ensemble une chanson intitulée Better Days. J'ai d'ailleurs enregistré mes dernières parties le soir des élections. L'année qui vient de se terminer a amené beaucoup de frustration, de douleur et de colère, et il y avait des moments où il était facile de se sentir impuissant. Cette chanson, c'est notre façon de faire le peu que nous pouvons afin d'encourager tout le monde à rester optimiste et à continuer de travailler pour un avenir meilleur et plus égalitaire », a confié Justin Timberlake sur les réseaux sociaux, en annonçant sa présence à la cérémonie d’investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.

Au fil des ans, plusieurs artistes de renom ont été invités aux cérémonies d’investiture présidentielle aux États-Unis. C’est notamment le cas de U2 et de Beyoncé qui avaient chanté à l’assermentation de Barack Obama en 2009 et en 2013. Les chanteurs country Lee Greenwood et Toby Keith ainsi que la formation 3 Doors Down avaient quant à eux été présents pour Donald Trump en 2017.

En plus de Better Days, Justin Timberlake nous a offert en 2020 plusieurs autres collaborations issues de la bande sonore originale du film Trolls World Tour, dont The Other Side avec SZA et Don't Slack avec le rappeur Anderson .Paak.