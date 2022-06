Katy Perry chante son amour de la bouffe dans une nouvelle publicité

Katy Perry n’a pas fini de nous étonner… et d’amasser quelques dollars supplémentaires grâce la publicité! Après avoir repris le classique All You Need Is Love des Beatles pour un message de Gap, voilà que la chanteuse américaine chante pour une nouvelle campagne publicitaire du populaire service de livraison de nourriture SkipTheDishes.

Déclinée en versions de 30 secondes et d'une minute, cette nouvelle publicité baptisée Did Somebody Say est signée par nul autre que Dave Meyers, le réputé réalisateur derrière un nombre incalculable de vidéoclips des plus grandes stars, dont Firework de Katy Perry.

Quant à Katy Perry, celle-ci a composé la musique et écrit les paroles de ce message publicitaire en collaboration avec Kris Pooley et de l'agence McCann London.

Ces nouvelles publicités sont diffusées au Canada mais aussi au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Danemark et en Irlande pour Just Eat ainsi qu’en Australie pour Menulog, deux autres marques appartenant à la même société néerlandaise que SkipTheDishes, établie à Winnipeg.

En plus de prêter sa voix au personnage principal du film d'animation Melody, Katy Perry a dévoilé à la fin de 2021 la chanson When I’m Gone, produite en collaboration avec le DJ et producteur suédois Alesso. Intitulé Smile, le plus récent album de la star de 37 ans est paru en août 2020.