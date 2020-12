Katy Perry lance un EP surprise intitulé Cosmic Energy

C’est ce soir, lundi 21 décembre, qu’aura lieu la grande conjonction planétaire lors de laquelle Jupiter et Saturne seront parfaitement alignées dans le ciel, une première depuis 1623! Pour souligner cet événement hors de l’ordinaire, Katy Perry a décidé de lancer un EP surprise baptisé Cosmic Energy.

« Je vous offre un peu d’énergie cosmique avant la grande conjonction de lundi », a déclaré la star américaine de 36 ans sur les réseaux sociaux.

Malheureusement pour les fans de Katy Perry, ce disque ne contient aucune nouvelle chanson, mais plutôt six pièces aux titres évocateurs tirées de ses précédents albums studio. Au programme, E.T., Wide Awake, Not the End of the World, This Moment, Bigger Than Me et By the Grace of God.

Rappelons que Katy Perry a lancé le 28 août dernier un nouvel album intitulé Smile. La maman de la petite Daisy Dove prépare également un documentaire sur sa vie et sa carrière.