Katy Perry planifie un nouvel album et une tournée mondiale

Deux ans après la sortie de son plus récent album, Katy Perry s’apprête à commencer à travailler sur son prochain disque, tout en planifiant une nouvelle tournée internationale! C’est ce que la star de 37 ans a confié, mardi, lors du Drew Barrymore Show qui s’était déplacé sur le plateau de sa résidence à Las Vegas.

« Je vais probablement écrire et enregistrer un autre disque bientôt et faire le tour du monde après ça, ce qui sera tellement génial », a déclaré Katy Perry à l’actrice et animatrice Drew Barrymore.

« J'aime beaucoup ce spectacle que j'ai monté. C’est mon préféré, celui qui m’apporte le plus de joie... Je pense, évidemment, qu'il y a un personnage sur scène. Dans la vie, je suis plutôt une femme d'affaires. Je ne parle pas beaucoup en coulisses. Je suis, en quelque sorte, très observatrice. J'économise vraiment mon énergie pour quand je dois l'allumer. Parce que quand je l'allume, c'est jusqu'à 11! », a ajouté la chanteuse américaine, évoquant la différence entre sa vie personnelle et professionnelle.

Intitulé Smile, le plus récent album de Katy Perry est paru en août 2020. Depuis, la star de la pop a notamment repris le classique All You Need Is Love des Beatles pour un message de Gap, en plus de dévoiler la chanson When I’m Gone, produite en collaboration avec le DJ et producteur suédois Alesso.

En résidence à Las Vegas de façon intermittente depuis décembre 2021, Katy Perry prêtera aussi sa voix au personnage principal du film d'animation Melody qui sortira en salles l’an prochain.