Katy Perry, Post Malone et J Balvin réunis sur l’album Pokémon 25

C’est maintenant confirmé : l’album Pokémon 25 visant à célébrer le 25e anniversaire de l’univers du populaire jeu vidéo sera lancé cet automne! Ce disque comprendra un total de 14 chansons interprétées par 11 stars évoluant au sein de la famille Universal Music, dont Katy Perry, Post Malone et J Balvin.

On retrouvera notamment sur l’album Pokémon 25 la version de Post Malone du classique Only Wanna Be With You d’Hootie & the Blowfish sorti en 1995, ainsi que la chanson Electric de Katy Perry dévoilée en janvier dernier.

Ce lancement s’inscrira dans le cadre des festivités entourant le 25e anniversaire de Pokémon. Afin de marquer le coup d’envoi de ces célébrations, Post Malone a présenté un concert virtuel spécial, ce samedi 27 février, lors du Pokémon Day (voir la vidéo ci-bas).

Lancé en 1996, Pokémon a généré à ce jour près de 60 milliards de dollars en recettes grâce à 8 générations de jeux vidéo, 23 films d'animation, un long-métrage, une série télé comptant 23 saisons, ainsi que des produits dérivés et une série de cartes à collectionner vendues à plus de 30 milliards d'exemplaires.