KISS et Journey seront en résidence à Las Vegas

Fans du rock des années 70 et 80? Croisez les doigts pour que les frontières soient ouvertes et que la pandémie soit sous contrôle… et planifiez une petite virée à Las Vegas durant le temps des Fêtes car les mythiques groupes KISS et Journey seront en résidence dans la Ville du vice en décembre prochain!

Alors que Journey sera en vedette six soirs au théâtre du Virgin Hotel de Las Vegas, du 1er au 11 décembre, KISS fera de même au Zappos Theatre du Planet Hollywood pour une douzaine de concerts, du 29 décembre au 5 février. Les billets pour ces deux séries de spectacles seront mis en vente ce vendredi 20 août, à compter de 10 h.

Journey avait dû annuler sa dernière tournée prévue en 2020 en raison de la pandémie. Après 18 mois d’absence, le groupe a finalement repris ses concerts le mois dernier à Chicago. La formation sera prochainement de passage à New York pour participer à deux concert-bénéfices visant à commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

De son côté, KISS avait aussi été contraint de reporter les spectacles restants de sa tournée mondiale End of the Road, en raison de la COVID-19. Le groupe est présentement en tournée aux États-Unis et en Australie et il se rendra en Amérique du Sud et en Europe en 2022, tout en travaillant sur un biopic qui sera éventuellement diffusé sur Netflix.