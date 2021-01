KISS fracasse deux nouveaux records du monde Guinness

KISS a terminé l’année 2020 de façon spectaculaire en établissant officiellement deux nouveaux records du monde Guinness lors de son méga-concert présenté en direct de Dubaï, le 31 décembre!

Le spectacle Kiss 2020 Goodbye a permis au groupe américain de décrocher le record de la plus haute projection de flammes dans un concert musical (35 mètres) et du plus grand nombre de flammes lancées simultanément dans un concert musical (73 projections).

Mais ce n’est pas tout! KISS pourrait bien aussi avoir fracassé un troisième record, celui de l'événement sur demande le plus rentable de l’histoire du rock. La marque à battre est de 10,4 millions de dollars, ce qui, selon les membres de la formation, serait à portée de main dès que le calcul des ventes totales du spectacle Kiss 2020 Goodbye sera finalisé.

KISS avait investi pas moins de 10 millions de dollars pour ce concert à grand déploiement, ce qui comprend notamment les salaires, la construction de la scène, la conception des feux pyrotechniques et la mise en place des mesures de sécurité rendues nécessaires par la pandémie.

Il faut dire que les accès pour assister à ce concert filmé par 50 caméras 4K n’étaient pas à la portée de toutes les bourses, ceux-ci s’élevant entre 50 $ et… 1000 $ US!