Kool & the Gang : un autre membre fondateur s’éteint à 70 ans

Après Ronald « Khalis » Bell en septembre dernier, un autre membre fondateur du groupe américain Kool & the Gang est décédé ce week-end. Cette-fois, il s’agit de Dennis « Dee Tee » Thomas, qui s’est éteint paisiblement dans son sommeil, samedi, à l’âge de 70 ans. Né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride, le musicien laisse dans le deuil sa femme, sa fille et ses deux fils.

En plus d’être le saxophoniste, flûtiste et percussionniste de Kool & the Gang, Dennis Thomas endossait également le rôle de maître de cérémonie lors des concerts de la formation. Ce dernier était d’ailleurs monté sur scène pour la dernière fois le 4 juillet dernier, au Hollywood Bowl, à Los Angeles.

Fondé dans le New Jersey en 1964, Kool & the Gang a connu la gloire dans les années 70 et 80, grâce à des chansons comme Ladies Night (1979), Celebration (1980), Get Down On It (1981), Joanna (1983), Fresh (1984) et Cherish (1985).

À ce jour, Kool & The Gang a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde, en plus de décrocher deux Grammy Awards et sept American Music Awards.