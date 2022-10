L’ADISQ dévoile les artistes qui chanteront à son 44e Gala

Les artistes qui monteront sur scène lors du 44e Gala de l’ADISQ sont maintenant connus! Parmi ceux-ci, soulignons la présence de Cœur de pirate, Corneille, Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Lisa LeBlanc, Sarahmée et Patrice Michaud.

Étienne Coppée, Natasha Kanapé Fontaine, La Zarra, Ariane Roy, Jay Scøtt, Samian, Laura Niquay, Claude McKenzie, Naya Ali, Édith Butler et les instrumentistes à cordes du Quatuor esca offriront aussi chacun une performance musicale. Célébrant tous deux leurs 40 ans de carrière, Bruno Pelletier et Mario Pelchat chanteront quant à eux ensemble pour la toute première fois.

Animé pour une 17e fois par Louis-José Houde, le Gala de l’ADISQ sera diffusé en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le dimanche 6 novembre prochain.

Le grand favori cette année? Hubert Lenoir qui est en lice pas moins de 11 fois grâce à son album PICTURA DE IPSE : Musique directe acclamé par la critique. Lisa LeBlanc, Jay Scøtt, Vincent Vallières, Les Louanges et Jean-Michel Blais arrivent ex-aequo au deuxième rang avec chacun 6 nominations, suivis des Cowboys Fringants, Patrice Michaud, Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier (5 nominations).

Le Premier Gala de l’ADISQ, avec à sa tête Pierre Lapointe pour une quatrième année consécutive, se tiendra quant à lui le mercredi 2 novembre. On pourra y voir des prestations d’Afrikana Soul Sister, Bon Enfant, Clay and Friends, Julia MacLaine, Koriass, Le Vent du Nord, Marieme, Martha Wainwright, Marilyne Léonard, Salomé Leclerc, Souldia et Pierre Lapointe lui-même.

Aussi à lire : la liste des nominations au 44e Gala de l’ADISQ.