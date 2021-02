L’album Medicine at Midnight des Foo Fighters au no 1 des ventes

Dix jours après sa sortie, l’album Medicine at Midnight des Foo Fighters se hisse en tête des ventes dans plusieurs pays, dont aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie!

Avec 64 000 exemplaires écoulés en sol américain la semaine dernière, Medicine at Midnight devient le troisième disque du groupe de Dave Grohl à se classer au numéro 1 des ventes, après Concrete and Gold en 2017 et Wasting Light en 2011.

Le 10e album en carrière des Foo Fighters devient par ailleurs le troisième vinyle hard rock le plus vendu à sa première semaine sur le marché, et ce, depuis que la firme MRC Data compile les ventes de musique en 1991. Avec 23 000 copies vendues, ce disque n’est surpassé que par Vitalogy de Pearl Jam lancé en décembre 1994 (34 000 ventes) et par la compilation Greatest Hits de Queen parue en novembre 2020.

D’une durée totale de 36 minutes, Medicine at Midnight comprend 9 nouvelles chansons, dont les extraits Waiting On A War, No Son Of Mine et Shame Shame.