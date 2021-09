L’album Nevermind de Nirvana célèbre ses 30 ans

Le mythique album Nevermind de Nirvana célèbre cette semaine son 30e anniversaire! Paru le 24 septembre 1991, le deuxième disque du groupe américain s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Smells Like Teen Spirit qui a dépassé le cap du milliard de visionnements sur YouTube!

Presque entièrement écrit et composé par le regretté Kurt Cobain, décédé en 1994à l’âge de 27 ans, Nevermind comprenait aussi des classiques comme In Bloom, Come as You Are et Lithium. C’est aussi à l’époque de l’enregistrement de cet album que le batteur Chad Channing quitte le groupe pour être remplacé par Dave Grohl.

Rappelons que l’album Nevermind a récemment refait les manchettes lorsque Nirvana a été poursuivi pour pédopornographie par Spencer Elden, le bébé nu de 4 mois qui ornait la pochette du disque. Aujourd’hui âgé de 30 ans, celui-ci réclame plus de 150 000 $ US en dommages et intérêts à la formation, alléguant avoir souffert « d’une détresse émotionnelle extrême et permanente en raison de la diffusion de ces images ».