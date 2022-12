L’album Thriller de Michael Jackson célèbre ses 40 ans

C’est aujourd’hui que le légendaire album Thriller de Michael Jackson célèbre son 40e anniversaire!

Paru le 30 novembre 1982, Thriller demeure encore à ce jour l’album le plus vendu de tous les temps avec plus de 100 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Récipiendaire de huit Grammy Awards (un autre record), ce disque est demeuré pas moins de 37 semaines en première position du palmarès américain Billboard.

Sept des chansons de Thriller se sont quant à elles classées dans le top 10 (Wanna Be Startin’ Somethin', Human Nature, P. Y. T. Pretty Young Thing et The Girl Is Mine), dont trois au numéro 1 (Beat It, Billie Jean et Thriller).

Coproduit par Quincy Jones, le sixième album studio de Michael Jackson comptait quelques collaborateurs de renom, dont Paul McCartney (qui interprétait en duo The Girl Is Mine), Eddie Van Halen (qui signait le solo de guitare de Beat It) et l’acteur Vincent Price qui prêtait sa voix à la partie narrative de la chanson Thriller dont le vidéoclip révolutionnaire a marqué l’imaginaire de toute une génération!

Afin de souligner cet anniversaire, Sony a lancé une édition spéciale de Thriller regroupant l’album original ainsi qu’un second disque qui comprend une dizaine de pièces inédites ou inachevées du Roi de la pop décédé le 25 juin 2009, à l’âge de 50 ans. On y retrouve notamment une démo de la chanson Thriller qui devait à l’origine s’intituler Starlight avec des paroles bien différentes de celles qui sont devenues si célèbres (à écouter ci-bas)!

Dans le cadre des festivités entourant les 40 ans de Thriller, Michael Jackson fera aussi bientôt l’objet d’un biopic produit par Graham King, ainsi que d’un documentaire officiel retraçant la création de ce disque mythique.