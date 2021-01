La cérémonie des Grammy Awards reportée en raison de la pandémie

La pandémie a finalement eu raison de la 63e cérémonie des Grammy Awards. Les organisateurs de l’événement ont annoncé mardi que le gala qui devait avoir lieu le 31 janvier, en direct de Los Angeles, était remis en mars en raison de la crise de la COVID-19 qui prend de l’ampleur en Californie comme ailleurs dans le monde.

« Après de longues discussions avec les experts de la santé, nous avons décidé de reporter la 63e cérémonie des Grammy Awards au dimanche 14 mars. La détérioration de la situation de la COVID à Los Angeles, les hôpitaux qui sont débordés, les soins intensifs qui ont atteint leur capacité maximale et les nouvelles mesures mises en place nous ont tous amenés à conclure que reporter le gala était la bonne chose à faire. Rien n'est plus important que la santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche à la production de l'émission », ont annoncé par voie de communiqué les dirigeants de la Recording Academy.

En lice pas moins de 9 fois, Beyoncé part avec une longueur d’avance pour l’édition 2021 des Grammy Awards. Taylor Swift, Dua Lipa et Roddy Ricch suivent avec chacun 6 nominations lors du gala qui sera animé par l’acteur, humoriste et animateur Trevor Noah. Plusieurs artistes canadiens sont aussi en nomination, dont Justin Bieber et Drake, ainsi que le regretté Leonard Cohen.

Rappelons qu’une controverse avait éclaté lors de l’annonce des nominations aux Grammy Awards en raison de l’absence de The Weeknd dont l’album After Hours a pourtant connu un succès monstre en 2020, notamment grâce au méga-hit Blinding Lights.