La chanson Gangnam Style de Psy célèbre ses 10 ans

La célèbre chanson Gangnam Style du chanteur sud-coréen Psy (alias Park Jae-Sang) célèbre ces jours-ci son 10e anniversaire! Adoré par les uns, détesté par les autres, ce hit a cependant ouvert les portes du succès international à d’autres artistes K-pop comme BTS et BLACKPINK.

Mis en ligne le 15 juillet 2012, le vidéoclip officiel de Gangnam Style est devenu le tout premier clip de l’histoire à atteindre le milliard de visionnements sur YouTube en décembre 2012, soit seulement 159 jours après sa publication sur la plateforme de diffusion.

Gangnam Style est demeuré pendant près de deux ans le seul et unique vidéoclip milliardaire sur YouTube, avant d’être rejoint par Baby de Justin Bieber en 2014. Un an plus tard, ce club sélect accueillait plusieurs autres membres, tels Shake It Off et Blank Space de Taylor Swift, Roar et Dark Horse de Katy Perry, Chandelier de Sia et Hello d’Adele. À ce jour, ce sont plus de 300 vidéos musicales qui ont atteint le milliard de vues sur YouTube.

C’est finalement en 2017 que Gangnam Style a perdu son titre de vidéoclip le plus visionné de l’histoire au profit de Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee qui compte aujourd’hui 7,9 milliards de vues contre de 4,4 milliards pour Gangnam Style.

Au plus fort de son succès, le vidéoclip de Gangnam Style enregistrait pas moins de 14,9 millions de visionnements par jour. Aujourd’hui, ce one-hit wonder affiche toujours une moyenne (très) respectable de 900 000 vues par jour.

De son côté, le chanteur Psy tente un retour sous les projecteurs depuis la sortie de son album PSY 9th en avril dernier.