La plainte du bébé de l’album Nevermind de Nirvana rejetée

La première manche de la saga judicaire entourant l’album Nevermind de Nirvana est officiellement terminée! Un juge californien a en effet décidé de rejeter la plainte pour pédopornographie déposée l’été dernier par l’homme qui apparaissait nu sur la pochette du mythique disque alors qu’il était bébé.

Le juge a déclaré que le plaignant, Spencer Elden, avait jusqu’au 13 janvier prochain pour enregistrer une nouvelle plainte, ce dernier n’ayant pas réussi à convaincre le magistrat que les arguments des avocats de Nirvana était infondés, et ce, dans le délai prescrit.

« Nous déposerons une deuxième plainte très rapidement. Nous sommes confiants que Spencer pourra faire avancer ce dossier », a immédiatement réagi Robert Lewis, l’avocat du plaignant aujourd’hui âgé de 30 ans.

Rappelons que Spencer Elden réclamait plus de 150 000 $ US de dommages et intérêts chacun à une quinzaine d’accusés, dont Dave Grohl, Krist Novoselic et Courtney Love, l'exécuteur testamentaire de la succession de Kurt Cobain, décédé en 1994 à l’âge de 27 ans.

Selon le plaignant, le fait de montrer un billet d’un dollar accroché à un hameçon sur la pochette du deuxième album studio de Nirvana faisait paraître le bébé de quatre mois comme « un travailleur du sexe ». À l’époque, les parents de Spencer Elden avaient reçu 200 $ pour la séance photo originale, sans signer de document autorisant l’utilisation de ces photographies.

Paru le 24 septembre 1991, l’album Nevermind s'est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Smells Like Teen Spirit qui a dépassé le cap du milliard de visionnements sur YouTube!