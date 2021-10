La vie d’Ozzy Osbourne et de sa femme sera portée au grand écran

L'histoire d'amour entre Ozzy Osbourne et sa femme Sharon se transportera au cinéma! Ce film sera coproduit par Sharon Osbourne elle-même, en compagnie de son fils Jack et de sa fille Aimee. Lee Hall, qui a signé le biopic Rocketman sur Elton John, écrira quant à lui le scénario de ce long-métrage dont ni le titre ni la date de sortie n’ont encore été annoncés.

« Notre relation était parfois sauvage, folle et dangereuse, mais c'est notre amour éternel qui nous a gardés ensemble », a déclaré Sharon Osbourne par voie de communiqué, assurant que les fans d’Ozzy pourront entendre dans ce biopic la musique de son mari, que ce soit en solo ou avec Black Sabbath.

Ozzy Osbourne et Sharon Arden se sont fréquentés durant trois ans avant de se marier en 1982. En 2017, Sharon avait révélé que son mari l'avait trompée avec « au moins six femmes », dont une coiffeuse qui a poussé le couple à se séparer brièvement en 2016.

Le Prince des ténèbres avait alors confié qu’il n'y avait jamais eu personne d'important dans sa vie, à l’exception de son épouse : « J'ai fait une énorme erreur. Sans Sharon, je ne suis rien. Je l’aime. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais aimé personne d'autre que ma femme ».

Aujourd’hui âgé de 72 ans, Ozzy Osbourne a lancé son plus récent album, Ordinary Man, en février 2020. Écrit et composé en grande partie avec Duff McKagan de Guns N' Roses et Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, le 12e disque solo de l’ex-leader de Black Sabbath comprend 11 nouvelles chansons, dont la pièce-titre en duo avec Elton John et It's A Raid avec Post Malone.