Lady Gaga annonce la date de sortie de l’album Dawn of Chromatica

C’est maintenant confirmé : Lady Gaga lancera l'édition remixée de son album Chromatica le 3 septembre prochain! Intitulé Dawn of Chromatica, ce disque comprendra un total de 14 versions remixées des chansons de l’album original, dont les hits Stupid Love et Rain On Me avec Ariana Grande, ainsi que Sine From Above en duo avec Elton John et Sour Candy avec Blackpink.

« L'album remixé de Chromatica, c’est littéralement du feu! », avait déclaré Lady Gaga sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, confirmant ainsi la sortie prochaine de ce disque dont le projet a vu le jour en avril 2020, à l’initiative de BloodPop, le coproducteur de Chromatica.

Lancé le 29 mai 2020, le sixième disque solo de Lady Gaga s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde à ce jour. Chromatica a aussi remporté le Grammy Award du « Meilleur album vocal pop ».

Lady Gaga lancera par ailleurs le 1er octobre prochain Love for Sale, son second album conjoint avec Tony Bennett qui comprendra notamment le classique I Get a Kick Out of You. Puis, quelques semaines plus tard, la star de 35 ans endossera le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott.

Voici la liste complète des chansons de Dawn of Chromatica et la pochette de l’album :

1. Lady Gaga - Alice (LSDXOXO Remix)

2. Lady Gaga - Stupid Love (Coucou Chloe Remix)

3. Lady Gaga & Ariana Grande - Rain on Me (Arca Remix)

4. Lady Gaga - Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)

5. Lady Gaga - Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)

6. Lady Gaga - 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)

7. Lady Gaga - Plastic Doll (Ashnikko Remix)

8. Lady Gaga & Blackpink - Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)

9. Lady Gaga - Enigma (Doss Remix)

10. Lady Gaga - Replay (Dorian Electra Remix)

11. Lady Gaga & Elton John - Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)

12. Lady Gaga - 1000 Doves (Planningtorock Remix)

13. Lady Gaga - Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)

14. Lady Gaga - Babylon (Haus Labs Version)