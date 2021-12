Lady Gaga en nomination aux Golden Globes

Trois ans après sa performance époustouflante dans A Star Is Born, Lady Gaga est de nouveau en nomination aux Golden Globes dans la catégorie « Meilleure actrice dans un film dramatique », cette fois grâce à son rôle dans le film House of Gucci de Ridley Scott. Billie Eilish, Beyoncé, Van Morrison et Jennifer Hudson s’illustrent aussi en vue de la 79e cérémonie de l’événement qui aura lieu le 9 janvier prochain.

Lady Gaga affrontera des concurrentes de taille, soit Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (The Lost Daughter) et Kristen Stewart (Spencer).

Voici les nominations dans les catégories musicales :

Meilleur film musical ou comédie

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

tick, tick... BOOM!

West Side Story



Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie

Leonardo DiCaprio – Don't Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – tick, tick... BOOM! Van Morrison - Down To Joy (Belfast)

Jennifer Hudson

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In the Heights



Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don't Look Up

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West Side Story



Meilleure bande originale

Alexandre Desplat - The French Dispatch

Germaine Franco - Encanto

Jonny Greenwood - The Power of The Dog

Alberto Iglesias - Parallel Mothers

Hans Zimmer - Dune



Meilleure chanson originale

Beyoncé - Be Alive (King Richard)

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (Encanto)

Van Morrison - Down To Joy (Belfast)

Jennifer Hudson - Here I Am (Singing My Way Home) (Respect)

Billie Eilish - No Time To Die (No Time To Die)