Lady Gaga envisage d’écrire et de jouer dans une comédie musicale

Alors qu’elle vient tout juste d’endosser le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott, Lady Gaga songe déjà à la suite de sa carrière d’actrice! La chanteuse a en effet confié qu’elle aimerait bien jouer dans une comédie romantique et même écrire sa propre comédie musicale à Broadway!

« J'adorerais jouer dans une comédie romantique. Je veux évidemment des bons scénarios, des bons réalisateurs, quelque chose en quoi je crois. J’aimerais aussi écrire mon spectacle musical. J'aime le théâtre musical, je connais bien le sujet et j'en sais beaucoup sur la musique. Je pense donc que j'apprécierais vraiment le processus de création d'une comédie musicale. J’y songe depuis longtemps » a déclaré Lady Gaga au magazine américain Variety, ajoutant qu’elle aimerait également tenir un rôle dans un film de super-héros

Trois ans après avoir triomphé dans le film A Star Is Born de Bradley Cooper, Lady Gaga est de nouveau en nomination dans la catégorie « Meilleure actrice dans un film dramatique » aux Golden Globes, cette fois grâce à son rôle dans House of Gucci. Elle y affrontera Kristen Stewart, Jessica Chastain, Olivia Coleman et Nicole Kidman.

En ce qui concerne sa carrière musicale, Lady Gaga a lancé en mai 2020 son album Chromatica. Puis, en septembre dernier, la star faisait paraître Love for Sale, son second et ultime album conjoint avec Tony Bennett.