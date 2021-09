Lady Gaga et Tony Bennett dévoilent une émouvante bande-annonce

C’est ce vendredi 1er octobre que Lady Gaga lancera Love for Sale, son second album conjoint avec Tony Bennett. Afin de nous donner un avant-goût de ce disque des plus attendus, la star de 35 ans a dévoilé mardi l’émouvante bande-annonce de son ultime album avec le légendaire crooner américain de 95 ans qui lutte contre la maladie d'Alzheimer.

Cette bande-annonce de Love for Sale nous fait découvrir des images du duo en train de danser, chanter et rire, mais aussi des moments forts touchants où les deux artistes n’ont que de bons mots l’un envers l’autre.

« Elle a tellement de talent qu'à la minute où nous sommes ensemble, quelque chose de très spécial se passe entre nous deux », déclare notamment Tony Bennett, en parlant de sa fidèle complice.

« J'espère que je pourrai rendre Tony fier, tout au long de ma carrière, en faisant avancer le jazz et en continuant à le chanter. Cela a vraiment été une expérience unique et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je ne peux qu'espérer et prier pour que, lorsque les gens entendront ce disque, ils découvrent la valeur inestimable de ce genre d'amitié intergénérationnelle », a ajouté Lady Gaga, très émotive.

Succédant à l’album Cheek to Cheek paru en 2014, Love for sale comprendra 10 chansons (12 sur la version de luxe), dont le classique I Get a Kick Out of You dévoilé en août dernier et la chanson-titre lancée il y a quelques semaines. Enregistré entre 2018 et 2020, ce disque sera consacré à l’œuvre de l’auteur-compositeur Cole Porter.

Outre ce projet, Lady Gaga endossera bientôt le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott, quelques semaines après avoir lancé Dawn of Chromatica, une édition remixée de son album Chromatica.