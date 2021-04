Lady Gaga établit un nouveau record du monde Guinness

Lady Gaga vient de faire une nouvelle entrée au Livre des records Guinness… en battant son propre record! La star de 35 ans est en effet devenue la première artiste féminine dont quatre chansons se sont vendues à plus de 10 millions d’exemplaires!

La chanteuse américaine a réussi cet exploit grâce à Just Dance (2008), Poker Face (2008), Bad Romance (2009) et Shallow (2018). Il s’agira de la 17e mention de Lady Gaga au célèbre Livre des records Guinnes depuis 2008, ce qui est sur le point de constituer un record en soi!

Lady Gaga a par ailleurs annoncé que Free Woman serait le prochain extrait officiel de son album Chromatica, du moins en Europe. Celui-ci succédera à Stupid Love et Rain On Me en duo avec Ariana Grande. L’artiste est aussi actuellement en tournage pour le film House of Gucci réalisé par Ridley Scott qui mettra également en vedette Al Pacino et Adam Driver.

Ayant plus d'une raison de lever son verre, Lady Gaga s’est récemment associée à la prestigieuse marque de champagne Dom Pérignon pour une campagne publicitaire d’envergure. Outre une nouvelle bouteille offerte en édition limitée, cette campagne a donné naissance à Creative Freedom is Power, un visuel d’un peu plus d'une minute tourné au son de la chanson Free Woman.