Lady Gaga interprétera une chanson du film Top Gun : Maverick

Après quelques jours de rumeurs, c’est maintenant confirmé : Lady Gaga interprétera une des chansons de la bande originale du film Top Gun : Maverick! Et les fans de la star n’auront pas à attendre bien longtemps puisque cette pièce intitulée Hold My Hand sera dévoilée aussi tôt que mardi prochain, le 3 mai.

Écrite et composée par Lady Gaga, en collaboration avec BloodPop et Ben Rice, Hold My Hand se veut « une lettre d'amour au monde, pendant et après une période très difficile ».

« Quand j'ai écrit cette chanson, je n'avais même pas encore réalisé les multiples couches qu'elle couvrait dans le cœur du film, dans mon propre esprit et dans la nature du monde dans lequel nous vivons. J'y travaille depuis des années, je la perfectionne, j'essaie de la faire nôtre. Je voulais faire une chanson dans laquelle nous partageons notre profond besoin d'être à la fois compris et d'essayer de comprendre les autres - un désir d'être proche quand on se sent si loin et une capacité à célébrer les héros de la vie », a expliqué Lady Gaga, mercredi après-midi, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Suite du célèbre film d'action Top Gun sorti en 1986, Top Gun : Maverick mettra une fois de plus en vedette Tom Cruise et Val Kilmer dans leurs rôles respectifs de Pete « Maverick » Mitchell et de Tom « Iceman » Kazansky. Ce nouveau long-métrage sera en salles le 27 mai prochain, après avoir été présenté en avant-première au Festival de Cannes.

Grâce à des hits comme Take My Breath Away de Berlin et Danger Zone de Kenny Loggins, la bande originale de Top Gun avait séjourné 5 semaines au sommet des palmarès américains. Celle-ci demeure d’ailleurs encore aujourd’hui l'une des bandes originales les plus vendues de l’histoire!

La chanson Take My Breath Away avait de son côté mérité l'Oscar de la Meilleure chanson originale, un prix que Lady Gaga a elle-même remporté en 2019 avec la pièce Shallow extraite du film A Star Is Born.

Tout juste après avoir endossé le rôle féminin principal de House of Gucci, Lady Gaga a par ailleurs confié qu’elle aimerait jouer dans une comédie romantique et même écrire sa propre comédie musicale! Au cours des deux dernières années, la chanteuse a aussi lancé deux disques, soit Chromatica et Love for Sale, son second album conjoint avec Tony Bennett.