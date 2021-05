Lady Gaga lancera une édition 10e anniversaire de Born This Way

Lady Gaga célébrera le 10e anniversaire de Born This Way, son troisième album en carrière, en lançant le 18 juin prochain une réédition de ce disque qui mettra en vedette des artistes qui représentent et défendent la communauté LGBTQ+.

Intitulé Born This Way Reimagined : The Tenth Anniversary, cet album contiendra les 14 chansons du disque original vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Cette édition spéciale comprendra aussi six reprises interprétées par des artistes dont les noms seront dévoilés sous peu : Marry the Night, Highway Unicorn (Road to Love), You and I, The Edge of Glory et Born This Way (The Country Road Version).

Afin de nous donner un avant-goût de cet album, Lady Gaga a mis en ligne un premier extrait, la chanson Judas signée Big Freedia.

« Judas était ma chanson préférée quand elle est sortie alors je voulais vraiment la reprendre. Pour moi, Judas est une chanson qui parle d’un amour qui vous salit. J'ai moi-même vécu ce genre d’expérience », a déclaré la rappeuse américaine par voie de communiqué.

Après avoir lancé son album Chromatica le 29 mai 2020, Lady Gaga a récemment réalisé une nouvelle entrée au Livre des records Guinness, en plus de s’associer à la prestigieuse marque de champagne Dom Pérignon.