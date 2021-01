Lady Gaga livre un vibrant discours contre le racisme

Lady Gaga a livré un vibrant plaidoyer contre le racisme, le week-end dernier, en recevant le prix Yolanda Denise King Higher Ground 2021 des mains de l’actrice Jennifer Hudson. Cette récompense vise à souligner l’engagement soutenu de la star américaine de 34 ans, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que cofondatrice de la Fondation Born This Way, un organisme qui a pour mission de veiller à la santé mentale des jeunes et de les aider à créer un monde meilleur.

Les organisateurs de ce gala virtuel tenaient aussi à saluer Lady Gaga pour son support au mouvement Black Lives Matter, l’été dernier, alors que les tensions raciales aux États-Unis étaient à leur comble, dans la foulée du meurtre de George Floyd, cet homme afro-américain assassiné par un policier blanc à Minneapolis.

« Je dédie ce prix aux peuples noirs, bruns et autochtones. Un peuple triomphant, dont la résilience constitue la force vitale de toutes les communautés de ce pays. En tant que Blancs, nous avons la responsabilité de désapprendre les comportements et les attitudes dérivés des croyances suprémacistes blanches enracinées dans la société, afin de contribuer à un monde meilleur où chacun est libre, peu importe la couleur de sa peau », a déclaré Lady Gaga, dans son discours de remerciement.

Le prix Yolanda Denise King Higher Ground est décerné tous les ans par le King Center. Fondé à Atlanta en 1968, cet organisme a été créé en mémoire de Martin Luther King Jr.

Profondément engagée au niveau politique et social, Lady Gaga interprétera l’hymne national américain, lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, ce mercredi 20 janvier.