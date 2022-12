Lady Gaga, Rihanna et Taylor Swift en nomination aux Golden Globes

Lady Gaga, Rihanna et Taylor Swift sont en nomination en vue de la 80e cérémonie des Golden Globes qui aura lieu le 10 janvier prochain à Beverly Hills, en Californie.

Les trois chanteuses sont en lice dans la même catégorie, soit celle de la Meilleure chanson originale : Taylor Swift pour Carolina tirée du film Where the Crawdads Sing, Lady Gaga pour Hold My Hand de Top Gun : Maverick et Rihanna pour Lift Me Up de Black Panther : Wakanda Forever.

Taylor Swift et Lady Gaga n’en sont pas à leur première nomination pour la Meilleure chanson originale aux Golden Globes. La première a déjà été nommée pour Safe & Sound de The Hunger Games, Sweeter than Fiction de One Chance et Beautiful Ghosts de Cats. Quant à Lady Gaga, celle-ci a été en lice pour Hello Hello de Gnomeo & Juliet et a gagné ce prix en 2019 grâce au hit Shallow du film A Star Is Born interprété en duo avec Bradley Cooper.

Parmi les autres stars de la musique, Selena Gomez est en nomination pour la Meilleure performance d'une actrice dans une télésérie - comédie musicale ou comédie pour son rôle dans Only Murders in the Building.

Voici les nominations dans les catégories musicales :



Meilleure chanson originale

Carolina par Taylor Swift

Ciao Papa par Alexandre Desplat, Roeban Katz, Gullermo del Toro

Hold My Hand par Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

Lift Me Up par Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

Naatu Naatu par M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj



Meilleure bande originale

Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

Alexandre Desplat, Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hildur Gudnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, The Fabelmans